В Кузбассе спасатели переведены на усиленный режим работы

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу

Эта мера будет действовать на ноябрьские праздничные дни.

С сегодняшнего дня по 8 ноября включительно подразделения Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу будут функционировать в условиях повышенной готовности.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, такой режим введен для обеспечения высокой степени готовности сил и средств к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий. На указанные дни в боевые расчеты введена резервная техника и дополнительное пожарно-техническое вооружение, усилен состав дежурно-диспетчерских смен.

Также, во избежание неприятных инцидентов спасатели обратились к кузбассовцам «с убедительной просьбой» - неукоснительно следовать правилам безопасности. В первую очередь, обращая особое внимание на пожарную безопасность в быту.

В случае возникновения происшествий или чрезвычайных ситуаций следует немедленно позвонить по номерам «01» или «101».