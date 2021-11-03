В Кузбассе девятилетний школьник скончался после наезда автомобиля

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Гончарова в Новокузнецке около дома № 59 вечером во вторник.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил наезд на 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. «Зебра» находится примерно в 160 метрах от места ДТП.

В результате школьник получил множественные серьёзные травмы. С места происшествия пострадавшего доставили в ГБУЗ КО «НГДКБ №4 им. Ю.Е. Малаховского», однако спасти его не смогли - от полученных повреждений он скончался в медучреждении.

Следователем УМВД России по городу Новокузнецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.