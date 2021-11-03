По Новокузнецку поедут культурные троллейбусы

Концерты пройдут в троллейбусах трех маршрутов. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке День народного единства отметят концертами в общественном транспорте. В четверг, 4 ноября, по городу будут курсировать «культурные троллейбусы». Поездку вместе с пассажирами разделят творческие коллективы Дворца культуры Куи бышевского раи она и ДК «Алюминщик», а также артисты досугового центра «Комсомолец».

Увидеть концерты можно будет на трех троллейбусных маршрутах - на маршрутах №3, №6 и №5 - с 11 до 13 часов. Желающие смогут сделать с артистами фото на память.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Кемерове и Новокузнецке в конце октября запустили культурно-исторические маршруты: в городских автобусах появились аудиогиды, которые рассказывают слушателям интересные детали и истории, связанные с улицами и остановками, через которые проезжают автобусы.