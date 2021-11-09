Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 9 ноября в Кузбассе было выявлено 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - на девять больше, чем день назад.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки осталось за южной столицей Кузбасса - их добавилось 54. Показатели в других территориях такие: Кемерово - 52, Междуреченск - 29, Тайга - 22, Березовский, Осинники и Прокопьевск - по 21, Мыски - 15, Калтан и Новокузнецкий МР - по 11, Березовский, Киселевск и Промышленновский МО - по 8, Юргинский МО - 6, Беловский МО и Гурьевский МО - по 5, Мариинский МО и Таштагольский МР - по 4, Краснобродский, Ижморский МО, Кемеровский МО и Яшкинский МО - по 3, Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Тисульский МО, Топкинский МО, Тяжинский МО и Яйский МО - по 2, Анжеро-Судженск, Полысаево, Тайга, Крапивинский МО и Чебулинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 271. Таким образом, в Кузбассе 62 511 больных справились с болезнью.

Умерли четыре пациента - все женщины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самая молодая из скончавшихся - 1968 года рождения, проживавшая в Тяжинском муниципальном округе. Самая возрастная - жительница Новокузнецка 1936 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1 497 человек.

По состоянию на 9 ноября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 2 488 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 14 352 человека.