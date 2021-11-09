В Кузбассе преподаватель вуза попался на «мелкой» взятке

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

В Белове 59-летний преподаватель одного из вузов, как уточнили в пресс-службе следственного управления СКР по Кемеровской области - Кузбассу, согласился за денежное вознаграждение закрыть академическую задолженность по своей дисциплине студенту пятого курса. Об этом его попросил знакомый сотрудник института. Получив деньги, он внес в официальные документы ложные сведения о сдаче взяткодателем экзамена и зачетов.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России по Кемеровской области «Беловский». После проведения оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы. Преподавателя обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей), а также ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Со следствием обвиняемый сотрудничал. Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в суд.