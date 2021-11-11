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Общество11 ноября 2021 6:10

Кузбасские власти разрешили провести массовые мероприятия на открытии сезона в Шерегеше

Александра УШАКОВА
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Фото: Максим Киселев

Фото: Максим Киселев

Фото: "КП" Архив

Власти Кузбасса разрешили провести официальное открытие горнолыжного сезона в Шерегеше, но с соблюдением всех противоэпидемических мер. Об этом говорится в распоряжении правительства Кузбасса, опубликованном на сайте электронного бюллетеня.

В документе сказано, что мероприятия в рамках открытия горнолыжного сезона и фестиваля «ШерегешФест» будет проводиться с 12 по 14 ноября. При этом должны соблюдаться противоэпидемические требования, установленные Роспотребнадзором и Главным государственным санитарным врачом по Кемеровской области. Также подчеркивается, что количество участников фестиваля не должно превышать 500 человек одновременно.

Напомним, что с 15 ноября в Кузбассе ужесточаются ограничительные меры и вводятся QR-коды для посещения массовых мероприятий и ряда закрытых помещений.