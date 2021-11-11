Три работника шахты в Кузбассе пойдут под суд из-за гибели горняков

Архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе три работника шахты им. Тихова в Ленинск-Кузнецком районе обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности, что привело к смерти трех горняков. Об этом сообщила Прокуратура Кемеровской области.

В январе 2021 года на шахте под завалами погибли три горняка после внезапного выброса угля и обрушения породы. По версии следствия, три человека - помощник начальника горнопроходческого участка, помощник начальника участка аэрологической безопасности и начальник смены производственной службы - допустили эту трагедию.

- Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц), - сообщили в прокуратуре.

Дело будет рассматриваться в Ленинск-Кузнецком районном суде.