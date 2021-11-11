В Новокузнецке автобус столкнулся с КамАЗом, есть пострадавшие

Инцидент Кузбасс / ВКонтакте

В Новокузнецке в результате столкновения пассажирского автобуса с КамАЗом пострадали два человека. Об этом сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла сегодня около 8.50 в районе дома № 50 по улице Дружбы. Заказной автобус «КАВЗ» ехал со стороны Левого берега к улице Тольятти и врезался в идущий впереди грузовик.

- В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.