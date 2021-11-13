В Кузбассе вор-рецидивист украл 365 упаковок семечек

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Сумма ущерба составила около 870 тысяч рублей.

На одном из складов в Кемерове директор обнаружил пропажу партии товара. Всего пропали два поддона с упаковками семечек и две коробки с кофе.

Сотрудники отдела полиции по заявлению потерпевшего провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате злоумышленник был установлен и задержан. Выяснилось, что ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин, трудившийся разнорабочим на складе, во время обеденного перерыва, когда все сотрудники разошлись и за его действиями никто не наблюдал, похитил семечки и кофе. Позже он их успешно продал.

Часть похищенного полицейские успели найти и вернуть законному владельцу.

Следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, максимальная мера наказания по данной статье составляет шесть лет лишения свободы.