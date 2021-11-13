Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 13 ноября в Кузбассе было выявлено 361 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это - на девять больше, чем день назад.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки осталось за южной столицей Кузбасса - их добавилось 60. Показатели в других территориях такие: Кемерово - 58, Прокопьевск - 34, Белово - 27, Междуреченск и Осинники - по 26, Юрга и Таштагольский МР - по 17, Киселевск - 15, Калтан - 14, Промышленновский МО - 9, Анжеро-Судженск - 7, Мыски - 5, Березовский, Новокузнецкий МР, Топкинский МО и Юргинский МО - по 4, Ленинск-Кузнецкий, Ижморский МО, Тайга и Яшкинский МО - по 3, Краснобродский, Полысаево, Беловский МО, Гурьевский МО, Мариинский МО, Прокопьевский МО и Яйский МО - по 2, Кемеровский МО, Крапивинский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Тяжинский МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 289. Таким образом, в Кузбассе 63640 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки три пациента - все мужчины. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из скончавшихся - 1968 года рождения, проживавший в Новокузнецке. Самый возрастной - житель Междуреченска 1936 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1511 человек.

По состоянию на 13 ноября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 2745 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12609 человек.