В Кузбассе обещают создать более 4,1 тысячи рабочих мест

Фото: пресс-служба АПК

Причем - не в базовой угольной отрасли региона.

Больше всего повезет поселку Шерегеш, что попутно поможет развить туристическую отрасль на юге Кузбасса. Так, здесь предполагается возвести два жилых микрорайона: «Шория» - к 2026 году (в проект вложат 5,6 миллиарда рублей), «Микрорайон №2» - к 2030 году (цена вопроса - 22,05 миллиарда рублей). За 10 лет реализации проекта, как уточняет пресс-служба администрации правительства Кузбасса будет создано 630 рабочих мест, в местный бюджет поступит 3,1 миллиарда рублей налоговых отчислений. ДКроме того, в поселке по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года будет создана вся обеспечивающая инфраструктура: системы тепло- энерго-, водоснабжения и водоотведения, дороги.

Еще 3500 рабочих мест создадут для строительства многофункциональных туристических районов «Гора зеленая» и «Панорама». Инвестиции потянут на 112 млрд рублей, а в местный бюджет за 10 лет реализации проекта поступит 3,8 миллиарда рублей налогов.

Соглашения с инвесторами подписал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.