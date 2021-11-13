В кузбасском городе избран новый глава

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Его выбирали из трех кандидатов.

В Прокопьевске на 47-ой внеочередной сессии городского Совета народных депутатов 6-го созыва большинством голосов главой города избран Вячеслав Викторович Старченко. Он - коренной прокопчанин. Родился в 1974 году. В 1997 году окончил Кемеровскую государственную медицинскую академию по специальности врач-гигиенист, эпидемиолог. В 2009 году прошёл профессиональную переподготовку в ГОУ ВПО «КузГТУ» по менеджменту. Перед избранием занимал должность первого заместителя главы города Прокопьевска.

Срок полномочий его предшественника Андрея Мамаева заканчивается, на этом посту он работал с 23 ноября 2016 года.