Пенсионер из Кузбасса ответит за гибель двух подростков

Фото: СУ СКР по Кемеровской области - Кузбассу

Своей вины обвиняемый не признает.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего кемеровчанина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в июле нынешнего года пенсионер с 16-летним сыном и его приятелем отправились отдохнуть на пруд в Крапивинском районе. Там мужчина занялся рыбной ловлей, перемежая процесс употреблением спиртного. Подростки же отправились кататься по водоему на надувной моторной лодке, при этом они не взяли с собой спасательные жилеты. Старший по возрасту отдыхающий увидел это, но не воспрепятствовал молодежи так отдыхать.

В какой-то момент лодка, оказавшаяся вне видимости рыбачившего, перевернулась. Подростки оказались в воде и утонули. Пенсионер о них вспомнил только через несколько часов. Не обнаружив ребят, он вызвал спасателей. Прибывшие водолазы обнаружили тела утонувших на расстоянии около 40 метров от берега и на глубине 3,5 метра.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу, следствием установлено, что согласно действующему законодательству данный вид лодки относится к маломерному судну, на управление которым требуются специализированные права.

В ходе расследования обвиняемый со следствием не сотрудничал. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.