Губернатор Кузбасса подтвердил обязательную вакцинацию для пожилых

Фото: Минздрав Кузбасса

Сегодня опубликовано новое распоряжение Сергея Цивилева в связи с COVID-19. Оно по своей сути является утверждением постановления, которое уже опубликовал вчера областной Роспотребнадзор.

Документ размещен в «Электронном бюллетене Правительства Кемеровской области - Кузбасса».

Данным распоряжением предписывается организовать и обеспечить проведение по эпидемическим показаниям профилактических прививок от новой коронавирусной инфекции вакцинами, прошедшими государственную регистрацию в Российской Федерации, лицам в возрасте 60 лет и старше в объеме не менее 80% от общей численности в следующие сроки: до 18 декабря 2021 года - первым компонентом или однокомпонентной вакциной, и до 20 января 2022 года - вторым компонентом вакцины.

Министерству здравоохранения Кузбасса предписывается определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для проведения профилактических прививок.

Напомним, что по данным регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 1 по 7 ноября количество заболевших коронавирусом среди кузбассовцев старше 60 лет выросло на 19,5%, а за четыре дня текущей недели - на 21,6%.