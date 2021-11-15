Глава Ростуризма оценила горнолыжный курорт «Шерегеш»

@doguzova_zv

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова рассказала, что открыла горнолыжный сезон в Шерегеше и объяснила, почему нужно ехать именно сюда. Соответствующий пост опубликован в Instagram главы Ростуризма.

- Во-первых, здесь самый ранний и самый продолжительный сезон катания на лыжах в стране — с ноября и до конца апреля. Во-вторых, здесь отличный снег, - написала она.

Также, по словам Догузовой, в Шерегеше классная атмосфера, уютные кафе и бары с вкусной сибирской кухней и особый колорит, который придает этому месту культура древних коренных народов шорцев.

Глава Ростуризма, рассказала подписчикам, что добраться до Шерегеша из сибирских городов, а также из Москвы и Санкт-Петербурга можно на самолете или поезде. Чтобы курорт стал доступнее для туристов, была запущена чартерная программа. Первый самолёт из Москвы в Новокузнецк (ближайший город от Шерегеша) прилетит в следующую субботу.

- Первые чартеры отправятся из Москвы 27 ноября и будут летать до середины апреля. В готовые туры включены перелет, проживание и трансфер. А благодаря чартерной программе стоимость поездки удалось снизить почти в два раза, - написала Зарина Догузова.

Напомним, что 15 ноября в Шереше был открыт новый горнолыжный сезон.