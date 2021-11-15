В Кемерове начали устанавливать главную новогоднюю ель

Фото: пресс-служба администрации г. Кемерово

Сегодня на площадь Советов в Кемерове привезли первые элементы новогодней ели, она будет установлена к концу ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Первым делом специалисты начнут монтировать конструкцию основания высотой 2,1 метра и диаметром 7,7 метров.

- Подиум будет оформлен в новогодней стилистике. Далее специалисты приступят к монтажу основания светодинамической ели, - рассказали в администрации.

Напомним, что в 2019 году на главную новогоднюю ель в Кемерове было потрачено 18 миллионов рублей. Особенность нового дерева в том, что оно может менять цветовую гамму и рисунок. 25-метровую красавицу украшают 5688 гирлянд трех цветов, 1800 елочных шаров.