Елка за 18 миллионов: глава Кемерова рассказал, почему заплатили так дорого

Глава Кемерова Илья Середюк рассказал, почему кемеровская ель оказалось такой дорогой. Раннее сообщалось, что стоимость новогоднего дерева составила 18 миллионов рублей.

Новость о том, что кузбасская елка оказалась в разы дороже кремлевской, разлетелась в считанные дни среди пользователей социальных сетей. Даже Иван Ургант прокомментировал это событие. Мэр города объяснил, почему было необходимо сделать такую покупку.

По словам Ильи Середюка, высота новой ели вместе с подиумом составляет 25 метров, а прошлое дерево имело высоту 20,5 метра. Однако не дело не только в росте новогодней красавицы. Дерево радовало кемеровчан на протяжении 11 лет. За это временно оно физически и морально устарело, а на его ремонт ежегодно тратились большие суммы.

- Мы взяли самое лучшее от сложившихся у нас уже традиций празднования Нового года и привнесли в эту концепцию свежие идеи, - рассказывает мэр Кемерова Илья Середюк. – Последние 11 лет оформление города было примерно одинаковым, и в канун 2020-го мы решили сделать качественный шаг вперед и изменить его, чтобы облик города соответствовал его статусу столицы динамично развивающегося региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/746032" frameborder="0"></iframe> В Кемерове установили главную городскую новогоднюю ель.Видео: vashgorod.ru

Администрации города предстояло решить: восстанавливать елку, которая верой и правдой отслужила 11 лет и теперь требовала ежегодного ремонта, или сделать крупное перспективное вложение и приобрести новую современную искусственную ель. Глава Кемерова отметил, что на ремонт потребовалось бы от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

– Мы приняли это стратегическое решение – вложить средства сегодня, чтобы новогоднее дерево украшало главную площадь Кузбасса в следующие 15 лет, - заявил Илья Середюк. - Елка была приобретена городом за 17,9 миллионов рублей. Поясняю: такова средняя цена искусственной елки такой высоты на сегодняшний день. Купить ель, аналогичную нашей старой, обошлось бы бюджету в шесть миллионов. Но мы сделали выбор в пользу елки более технологичной, нового поколения.

Особенность нового дерева в том, что оно может ежедневно менять световые программы — их около тысячи. Ее 1896 веток украшены 5688 гирляндами трех цветов – синего, белого и красного, а яркая иллюминация обеспечивается 238 896 светодиодами. Более того, на всю эту красоту поставщик дает гарантию в пять лет.

- По оценке экспертов мы сможем использовать елку в три раза дольше, при этом никаких ежегодных трат на ее ремонт, приобретение комплектующих не потребуется, - добавил Илья Середюк. - Мы закупили все комплексно. Остается лишь каждый год собирать и разбирать елку – это заложено в текущие расходы бюджета.

К слову, мэр Кемерова ответил и то, что сравнение кемеровской елки с кремлевской некорректно. В Москве установлено живое дерево за шесть миллионов рублей. Если такое же ежегодно ставить в Кемерове, то за 15 лет (срок службы искусственной ели) может быть потрачено 90 миллионов рублей.

- Наш город в свое время отказался от живой елки в пользу искусственной, поскольку многие считали неэтичным срубать 50-60-летнюю ель ради праздника. И это мировой тренд, это наш вклад в заботу об окружающей среде, - добавил Илья Середюк.

Отметим, старая ель была передана в соседнюю территорию по просьбе Промышленновского района. Теперь она будет радовать кузбассовцев на новом месте.

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