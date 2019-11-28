Кемеровская елка стала поводом для шуток Ивана Урганта

СЕГОДНЯ 06:27 2019-11-28T06:52:20+03:00

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В своей передаче «Вечерний Ургант» известный телеведущий пошутил про елку, установленную на главной площади Кемерова. Ее высокую стоимость Иван Ургант объяснил «очень дорогими игрушками».

В очередном выпуске телепрограммы Иван Ургант включил в ленту новостей кемеровскую ель за 30 миллионов рублей. Он отметил, что новогоднее дерево в Кемерове в три раза дороже, чем в Кремле, и в шутливой форме предположил почему.

- Во-первых, друзья, давайте не будем забывать про старинную кемеровскую пословицу: 18 миллионов - это же не 30 миллионов. Во-вторых, на елке очень дорогие игрушки: вместо искусственных висят настоящие зайцы, медвежата, самолеты, машины. А сверху на елке сидит настоящая звезда российской эстрады, - пояснил своим зрителям телеведущий.

Имя звезды телеведущий называть не стал, зато напел: «Просто подари мне…»

Напомним, новую главную елку Кузбасса установили в Кемерове на этой неделе, и она уже радует горожан своими огнями.

ИСТОЧНИК KP.RU