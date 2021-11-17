В Кузбассе гособвинение намерено лишить свободы бывших замов Тулеева

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В Кемерове начались прения сторон по громкому уголовному делу о вымогательстве акций угольной компании АО «Разрез Инской».

Напомним, что по нему проходят семь человек, в том числе высокопоставленные чиновники регионального масштаба и их подчиненные.

На заседании в суде Центрального района Кемерова сторона гособвинения попросила суд приговорить к лишению свободы всех фигурантов дела о вымогательстве, за исключением умершего в июле этого года бизнесмена Александра Щукина - дело в отношении его прокуратура предложила прекратить.

Для обвиняемых запрошены следующие сроки: для бывшего главы СУ СК РФ по Кузбассу Сергея Калинкина - 14,5 лет колонии строгого режима. Так же его предложено наказать штрафом в 10 миллионов рублей, лишить звания генерал-майор юстиции и права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 4 лет и конфисковать полученный им в качестве взятки автомобиль BMW X5 2014 года в собственность государства.

Для экс-заместителя губернатора Кузбасса Алексея Иванова запрошено девять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 700 тысяч рублей, для бывшего заместителя губернатора Кузбасса Александра Данильченко - восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 600 тысяч рублей, для экс-начальника департамента администрации Кузбасса Елены Троицкой - семь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей.

Бывшему заместителю руководителя второго отдела СУ СК Сергею Крюкову - 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима и 400 тысяч рублей штрафа, следователю этого отдела Артемию Шевелеву - 8 лет и 6 месяцев строгого режима и 300 тысяч рублей штрафа. Кроме того, предложено запретить им занимать государственные и муниципальные должности на два года.

Для начальника правового управления ООО «Западно-Сибирская угольная компания» Геннадия Вернигора - 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 300 тысяч рублей.

Фигуранты дела были задержаны в середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве у Антона Цыганкова 51% акций (513 штук) АО «Разрез Инской» стоимостью, по версии потерпевшего, более миллиарда рублей. Процесс по этому делу начался 31 октября 2018 года в Центральном районном суде Кемерова. Семеро из восьми подсудимых находились под домашним арестом, Калинкин - в СИЗО.