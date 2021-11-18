Раскрыты зарплаты QR-контролеров в Кузбассе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе на популярных интернет-сервисах работодатели стали публиковать объявления о поиске работников, которые будут проверять QR-коды на входе в торговый центр у посетителей.

В одном из таких объявлений отмечено, что опыт работы не требуется, а принимают как студентов, так и лиц старше 45 лет. Торговый комплекс в Кемерове предлагает за час такой работы 70-80 рублей при графике с 9.00 до 17.00.

Так за восьмичасовой рабочий день сотрудник получит 560-640 рублей. Например, за месяц, если работать по графику 5/2 – 12 320 -14 080 рублей.

Напомним, что кузбассовцы с QR-кодом предлагают свои платные услуги. Новая бизнес идея возникла в регионе после 15 ноября.