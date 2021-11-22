В Кемерове пассажирский автобус протаранил иномарку. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове 22 ноября в 9.48 произошло ДТП на проспекте Ленина с участием автобуса «Нефаз» и автомобиля Volkswagen Polo. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в соцсетях.

На кадрах видно, что у автобуса поврежден бампер, а у иномарки серьезно помят багажник. Также легковушка съехала с проезжей части.

В городской ГИБДД сообщили, что в автоаварии никто не пострадал, обстоятельства ДТП в данный момент выясняются.

Напомним, что серьезное ДТП с пострадавшим случилось около «Сотки» в Кемерове.