В кемеровской Лесной Поляне появился «коронавирус» из снега

Фото: Instagram @uprav.delami.kemerovo
На Лесной Поляне в Кемерове появились необычные снежные фигуры. Фотографиями поделилось управление делами мэрии Кемерова.
Центральной темой снежной композиции стала борьба с коронавирусом. Композиция состоит из нескольких фигур: врача со шприцем в руке, пациента, забравшегося на столб, а также самого коронавируса.
Автор городка - Ирина Трапезникова, постоянная участница городского конкурса «Снежный калейдоскоп». В прошлом году горожанка создала из снега сказочных персонажей Деда Мороза Снегурочку, а также героев мультфильма «Король Лев».