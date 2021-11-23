Мэрия Кемерова рассказала, смогут ли жители попасть на каток без QR-кода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе с 15 ноября начала действовать система QR-кодов при посещении общественных мест и ряда закрытых помещений. Мэрия Кемерова рассказала, будет ли действовать пропускная система на городских катках.

- В Кемерове введение QR-кодов на организованных катках на открытым воздухе на площадях не планируется, - отметили в горадминистрации.

Напомним, что в Кемерове начали монтировать хоккейную коробку на площади Советов. Для жителей и гостей города она будет доступна круглосуточно, а в дневное и вечернее время будет организован прокат коньков и спортинвентаря.