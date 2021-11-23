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Общество23 ноября 2021 8:35

Мэрия Кемерова рассказала, смогут ли жители попасть на каток без QR-кода

Горадминистрация отметила, будет ли действовать пропускная система на городских катках
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова рассказала, смогут ли жители попасть на каток без QR-кода.

Мэрия Кемерова рассказала, смогут ли жители попасть на каток без QR-кода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе с 15 ноября начала действовать система QR-кодов при посещении общественных мест и ряда закрытых помещений. Мэрия Кемерова рассказала, будет ли действовать пропускная система на городских катках.

- В Кемерове введение QR-кодов на организованных катках на открытым воздухе на площадях не планируется, - отметили в горадминистрации.

Напомним, что в Кемерове начали монтировать хоккейную коробку на площади Советов. Для жителей и гостей города она будет доступна круглосуточно, а в дневное и вечернее время будет организован прокат коньков и спортинвентаря.