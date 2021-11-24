В Новокузнецке горожане пришли к зданию администрации обсудить введение QR-кодов

Во вторник в Новокузнецке к зданию администрации пришли горожане, выступающие против ужесточения ограничительных мер в связи с коронавирусом, в частности, против введения QR-кодов. Фото и видео с акции появились в соцсетях.

На кадрах видно, что на мероприятии присутствовали несколько десятков человек. Участники просили пересмотреть вопрос о QR-режиме и заявили, что с ними должен встретиться губернатор.

Напомним, что накануне мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал информацию о встрече властей с горожанами по вопросу QR-кодов «фейком». Он заявил, что уведомление на проведение митинга не подавалось.