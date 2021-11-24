У жителя Кузбасса спилили ель во дворе и установили ее в горсаду. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Киселевске жительница рассказала, что в одном из частных дворов срубили высокую ель, а после это дерево установили в городском парке в качестве новогоднего атрибута. Информация о случившемся распространилась в соцсети.

Кроме того, горожанка отметила, что хозяин дома обратился в полицию. Однако ему сообщили, что дерево срубили на основании распоряжения городского управления по благоустройству.

В горадминистрации объяснили, что жалоба на аварийную ель поступила от жителей района Обувной фабрики в сентябре. Отмечено, что дерево росло рядом с заброшенным домом.

- Согласно данным кадастровой карты, эта территория является муниципальной. Специалисты управления благоустройства выехали на место и обследовали данное дерево, - пояснили в мэрии.

Ель признали аварийной, поэтому приняли решение о спиле дерева. Но ель подходила по параметрам для украшения новогодней площади. Из-за этого дерево решили не утилизировать после спила, а установить в городском саду на время новогодних праздников.

Напомним, что в городах Кузбасса начали устанавливать новогодние елки. Совсем скоро кузбассовцы начнут активно готовиться к главному зимнему празднику.