В Кузбассе миллионному вакцинированному от коронавируса вручили путевку. Фото: АПК.

В Юрге 73-летний Владимир Ковчунов стал миллионным кузбассовцев, привившимся от коронавируса. Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса

- Это стало полной неожиданностью, что я миллионный привитый в Кузбассе. Приятно. Глядя на то, как много людей тяжело болеют, в том числе знакомых, решил не рисковать и привиться, - рассказал Владимир Ковчунов.

По этому случаю пожилому мужчине вручат путевку в санаторий «Шахтер» в Зенковском парке Прокопьевска. Он сможет поехать на двухнедельный отдых с оздоровительными процедурами после второй аппликации прививки.

Напомним, что в Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 380 человек.