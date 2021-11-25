Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Правительства России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с аварией на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал Правительства России.

- Глубоко потрясен случившимся. Это - большое горе для людей, для региона, для всех нас, - заявил Михаил Мишустин.

Уточним, что спасательная операция продолжается. Михаил Мишустин отметил, что медицинскую, психологическую и иную помощь окажут всем, кого затронула данная трагедия.

Также Мишустин попросил передать семьям погибших глубокие соболезнования и слова поддержки пострадавшим от себя лично и от имени Правительства РФ.

Напомним, что по последним данным, число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших. На момент задымления в шахте находились 285 горнорабочих на поверхность вышли 239 человек.