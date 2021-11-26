Расследованием гибели горняков на шахте в Кузбассе займется центральный аппарат СК

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По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина два уголовных дела, возбужденные после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе переданы в Главное следственное управление. Они будут соединены в одном производстве, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, уголовные дела возбуждены по статьям о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По первому делу задержаны три человека. Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок.

- По данным следствия, (они) допустили нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. В результате произошло газодинамическое явление, началось задымление вентиляционного штрека участка, что привело к гибели рабочих, находившихся на выработке, - сообщили в СК РФ.

По делу о халатности проходят два государственных инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин. Следователи считают, что они ненадлежащим образом проконтролировали выполнение требований промышленной безопасности на шахте. Так, установлено, что «инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке».

Напомним, что задымление на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром 25 ноября. Под землей находились 285 горняков, 239 из них эвакуировались. Ранее сообщалось о 52 погибших - это 46 шахтеров и 6 горноспасателей. По последним данным, одному спасателю удалось выжить. Его везут в больницу.