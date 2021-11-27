Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА (архив)

По данным оперативного штаба, на утро 27 ноября в Кузбассе был выявлен 376 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Это - на один меньше, чем день назад.

Антилидерство в регионе по числу заболевших за сутки поделили южная и официальная столицы Кузбасса - их добавилось по 59. Показатели в других территориях такие: Междуреченск - 35, Прокопьевск - 26, Белово - 22, Новокузнецкий МР - 20, Осинники - 18, Ленинск-Кузнецкий - 14, Анжеро-Судженск - 12, Калтан, Мыски, Юрга и Яйский МО - по 11, Кисилевск и Гурьевский МО - по 10, Топкинский МО - 7, Березовский, Полысаево и Тайга - по 6, Ижморский МО - 5, Промышленновский МО и Яшкинский МО - по 4, Кемеровский МО, Тяжинский МО и Юргинский МО - по 2, Краснобродский, Беловский МО и Ленинск-Кузнецкий МО - по 1.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 250. Таким образом, в Кузбассе 67376 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки три пациента - женщина идвое мужчин. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1564 человек.

По состоянию на 27 ноября медицинскую помощь продолжают получать в регионе 4325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 17818 человек.