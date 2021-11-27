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Происшествия27 ноября 2021 8:33

Суд арестовал инспектора Ростехнадзора по делу о взрыве на шахте в Кузбассе

Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: СУ СКР по Кузбассу

Фото: СУ СКР по Кузбассу

Он обвиняется в халатности.

Центральный районный суд Кемерова сегодня отправил под арест на два месяца главного госинспектора Беловского отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина.

Инспектора обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

Он пробудет под стражей до 26 января 2022 года. Вины своей в данной ситуации он не признает, так как считает, что не мог влиять на безопасность на предприятии.

О заключении инспектора под стражу ходатайствовал представитель следственного комитета, его поддержала прокуратура.