Для выжившего при аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе спасателя подготовили искусственную почку

Фото: МЧС

Сделано это на всякий случай - сейчас у пострадавшего работают свои, сообщил глава региона Сергей Цивилев.

Авария на шахте «Листвяжная» случилась в четверг, 25 ноября. Александр Заковряшин был найден там спустя сутки.

Губернатор рассказал журналистам, что у пострадавшего было переохлаждение и интоксикация, все это действует на почки.

- Ему подготовлена на всякий случай искусственная почка, там самое современное оборудование. Он сейчас на своих почках, у него все нормально. Но все оборудование стоит рядом с ним, если что-то произойдет - почку сразу включат, - уточнил Сергей Цивилев.

Заковряшин спустился в шахту с пятью другими горноспасателями, и делал уколы людям, но потом связь с ними пропала. Остальные пятеро считаются погибшими.

Сейчас его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но он находится в сознании и сам дышит.