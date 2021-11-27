Тела пяти горняков подняты в Кузбассе из шахты «Листвяжная»

Фото: Пресс-центр АПК

Они обнаружены в ходе возобновившихся в субботу

аварийно-спасательных работ.

Как рассказал на своем канале губернатор Сергей Цивилев, это - горняки предположительно с участка №5 подготовительных работ. Все они предварительно опознаны - Геннадий Белошкурский, Евгений Мавельянов, Антон Трофимов, Александр Петров и Андрей Чувашов.

Ранее 26 ноября были подняты тела шести погибших в результате взрыва - троих горняков и троих спасателей.

Всего после аварии на шахте на данный момент удалось поднять тела 11 погибших, из них трое - спасатели.

По последней информации, в больницах остаются 63 человека, 12 человек лечатся амбулаторно.

Состояние госпитализированных стабильное, некоторые будут выписаны на следующей неделе, сообщил заместитель главврача Кузбасского центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян.

Для семей погибших и пострадавших на шахте «Листвяжная» работает горячая линия Министерства социальной защиты населения Кузбасса: +7 (905) 076-91-59.