Руководство шахты «Листвяжная» выплачивает семьям за погибших в аварии миллионы рублей

Фото: Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Шахта «Листвяжная», на которой произошел взрыв 25 ноября, начинает выплаты семьям погибших горняков.

- Каждая семья погибшего шахтера получит по 2 млн рублей, кроме того, каждому члену семьи будет выплачено по 1 млн рублей, – сообщили на предприятии.

Материальная помощь также будут оказана пострадавшим - по 500 тысяч рублей. Кроме того, шахта пообещала погасить все кредиты семей погибших, оплатить обучение детей в вузах и ссузах, а также детский отдых летом.

- В ближайшие дни будут проанализированы жилищные условия погибших и семьям будут сделаны предложения улучшить их из расчета один человек - одна комната, – сообщили в компании.

Напомним, что семьи погибших и пострадавших в аварии на «Листвяжной» уже начали получать выплаты из областного и муниципального бюджетов.