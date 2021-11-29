Семьи погибших на шахте «Листвяжной» начали получать первые выплаты

Вячеслав СВЕТЛИЧНЫЙ

Семьи погибших и пострадавших в аварии на «Листвяжной» начали получать выплаты из областного и муниципального бюджетов. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Материальную помощь уже выплатили 60 пострадавшим, а также 29 семьям погибших горняков.

- Сейчас со всеми родственниками погибших работают социальные службы для определения необходимого объема помощи, не только материальной, но и по обучению детей, трудоустройству, решению жилищных и других вопросов, — сказал глава региона.

Во вторник состоится очередная встреча губернатора с родственниками погибших, на которой эти вопросы будут обсуждаться дополнительно.

По последним данным, в больницах остаются 64 человека: 48 шахтеров и 16 горноспасателей.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошло утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. На данный момент на поверхность подняты тела пятерых человек. В воскресенье прошли похороны троих горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела. Задержаны пять человек.