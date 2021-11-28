В больницах Кузбасса остаются 64 пострадавших на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года

В больницах Кузбасса остаются 64 пострадавших на шахте «Листвяжная» Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

До 76 человек увеличилось количество пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная» 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Среди пострадавших — 15 горноспасателей, которые во время спуска в забой получили отравление из-за резко возросшей концентрации окиси углерода - ядовитого газа, имеющего свойство проникать в организм через кожу и слизистые.

64 человека остаются в больницах Ленинска-Кузнецкого, Кемерова, Новокузнецка и Прокопьевска. Из них 4 в тяжелом состоянии, 14 в состоянии средней степени тяжести и 46 в удовлетворительном. Выжившего спасателя, спустя сутки после ЧП самостоятельно вышедшего на поверхность, в субботу, 27 ноября, перевезли в Кемерово, из-за выявленной почечной недостаточности, однако угрозы для его жизни нет.

Еще 12 человек наблюдаются амбулаторно.

Губернатор Кузбасса объяснил увеличение количества пострадавших тем, что люди в первый день находились в шоке, поэтому не могли верно оценить состояние своего здоровья.

Напомним, выплаты со стороны регионального и муниципального бюджетов пострадавшим, находящимся на лечение в больнице составят 150 тысяч рублей, на амбулаторном лечении — 75 тысяч рублей.