Губернатор Кузбасса рассказал о выплатах семьям погибших в аварии на «Листвяжной»

"КП в Кузбассе"

Семьи погибших и пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная» получат денежную компенсацию от правительства Кузбасса и муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Родственникам погибших будет выплачено по 250 тысяч рублей, пострадавшим, которые лечатся в больнице, по 150 тысяч рублей, проходящим лечение амбулаторно — 75 тысяч рублей. Также будут проводиться выплаты по линии социального страхования — на оплату учебы детей, лечение и другие социальные нужды семей.

- Этими мерами мы не ограничимся, будем работать с каждой семьей индивидуально и долгие годы, — сказал Сергей Цивилев.

Напомним, что холдинг СДС, в состав которого входит шахта, сообщил, что семьи погибших получат по 2 миллиона рублей сверх выплат, предусмотренных законодательством. Также дополнительные выплаты получат пострадавшие.

Кроме того, сбор средств для пострадавших открыл Российский Красный Крест.

ЧП на шахте «Листвяжная» в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, погиб 51 человек: 46 шахтёров и пять горноспасателей. Пострадали боле 40 горняков, в больницах до сих пор находится 38 человек. Также госпитализированы 11 горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела. Задержаны пять человек. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.