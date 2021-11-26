Власти Кузбасса опубликовали список погибших на шахте «Листвяжная»

Трагедия, произошедшая 25 ноября, унесла жизни 51 человека. Фото: Светличный Вячеслав.

Правительство Кузбасса 26 ноября опубликовало список погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» по состоянию на 20.00 по местному времени. Трагедия, произошедшая 25 ноября, унесла жизни 51 человека, из них 46 горняков и пятеро горноспасателей. Ранее фигурировали 52 фамилии погибших. Однако один из пропавших спасателей, пробывший под завалами больше суток, вышел сам. Дальше его вынесли на носилках и отвезли в больницу.

Список погибших на шахте «Листвяжная»

1. Парфенов Анатолий Викторович (04.05.1979), участок ВШТ (внутришахтного транспорта), горнорабочий подземный.

2.Тимофеев Виталий Сергеевич (22.03.1976), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин

3. Левченко Владимир Александрович (15.04.1971), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя

4. Усольцев Сергей Васильевич (19.05.1968), участок по добыче угля №4, машинист подземных установок

5. Пиялкин Борис Дмитриевич (30.08.1966), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя

6. Спиридонов Алексей Владимирович (19.03.1973), участок по добыче угля №4, горный мастер подземный

7. Самчинский Евгений Юрьевич (25.06.1979), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя

8. Небеснюк Анатолий Петрович (19.08.1977), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя

9. Гришин Владислав Геннадьевич (09.12.1988), участок по добыче угля №4, электрослесарь подземный

10. Маликов Денис Сергеевич (22.04.1988), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя

11. Дементьев Сергей Геннадьевич (16.09.1973), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя

12. Ковалев Олег Федорович (25.08.1996), участок по добыче угля №4, горнорабочий очистного забоя

13. Тявлин Алексей Анатольевич (27.08.1985), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин

14. Жалнин Евгений Борисович (03.08.1989), участок подготовительных работ №2, горный мастер подземный

15. Головнин Максим Сергеевич (20.10.1994), участок подготовительных работ №2, электрослесарь подземный

16. Донской Константин Викторович (06.03.1985), участок подготовительных работ №2, горнорабочий подземный

17. Гуляев Александр Евгеньевич (08.09.1971), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный

18. Кигигечев Юрий Сергеевич (30.05.1980), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный

19. Ерлин Александр Викторович (09.06.1979), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный

20. Дынин Валерий Валериевич (19.05.1985), участок подготовительных работ №2, проходчик подземный

21. Белошкурский Геннадий Степанович (27.07.1973), участок подготовительных работ №5, горный мастер подземный

22. Мавельянов Евгений Борисович (02.11.1973), участок подготовительных работ №5, проходчик

23. Чувашов Андрей Викторович (02.03.1981), участок подготовительных работ №5, проходчик

24. Трофимов Антон Игоревич (30.03.1986), участок подготовительных работ №5, проходчик

25. Петров Александр Викторович (11.07.1986), участок подготовительных работ №5, горнорабочий подземный

26. Евсеев Вячеслав Александрович (15.02.1982), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин

27. Ролин Сергей Дмитриевич (23.04.1974), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин

28. Митраков Андрей Викторович (24.08.1980), участок подготовительных работ №7, машинист горных выемочных машин

29. Некрасов Евгений Николаевич (18.01.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный

30. Сидоров Владимир Вениаминович (04.10.1978), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный

31. Боровиков Виталий Александрович (20.09.1973), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный

32. Туманов Петр Сергеевич (27.05.1986), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный

33. Суворов Вячеслав Викторович (29.11.1982), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный

34. Бараев Иван Дмитриевич (04.02.1995), участок подготовительных работ №7, электрослесарь подземный

35. Ганичев Александр Сергеевич (07.08.1993), участок подготовительных работ №7, проходчик подземный

36. Фондеранцев Сергей Дмитриевич (14.10.1994), участок подготовительных работ №7, горнорабочий подземный

37. Бедарев Анатолий Валерьевич (26.08.1969), участок по добыче угля №4, машинист горных выемочных машин

38. Редько Константин Анатольевич (08.02.1985), КУ-42

39. Питаев Сергей Анатольевич (05.04.1977), КУ-42

40. Лысенко Максим Владимирович (22.04.1995), КУ-У

41. Капленко Алексей Геннадьевич (15.06.1981), УП

42. Коновалов Юрий Александрович (01.07.1979), ЭКО

43. Клемин Андрей Анатольевич (14.09.1973), ЭКО

44. Липиленко Илья Дмитриевич (22.02.1998), ЭКО

45. Путий Константин Юрьевич (17.07.1988), ЭКО

46. Булякаев Константин Миргалиевич (25.10.1993), Участок № 1 Монорельсовые системы

Горноспасатели:

47. Рылов Алексей Витальевич, командир отделения ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»

48. Назаров Андрей Викторович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»

49. Земцев Евгений Викторович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»

50. Носанчук Олег Анатольевич, помощник командира отряда филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»

51. Аникин Александр Константинович, респираторщик ВГСВ №3 филиала «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ»

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и шесть спасателей. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек. Число пострадавших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до 63 человек. 13 из них после обследования назначили амбулаторное лечение. Остальных пациентов госпитализировали в четыре стационара городов Кузбасса.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси.