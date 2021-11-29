В Минздраве Кузбасса прокомментировали массовое увольнение сотрудников детской реанимации в Кемерове

Архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Минздраве Кузбасса прокомментировали увольнение семи сотрудников детской реанимации областной клинической больницы им. С. В. Беляева, о котором сообщил один из врачей в соцсетях. Ответ ведомства опубликован на официальном сайте.

Анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов рассказал, что руководство «целенаправленно выдавило» из больницы детского реаниматолога со стажем работы в 22 года, а после его ухода создало «неприемлемые условия», из-за которых остальным сотрудникам также пришлось уволиться. По его словам, на место опытного врача был принят медик, ранее не работавший в детских отделениях.

Публикация вызвала широкий резонанс в соцсетях. В ответ в Минздраве Кузбасса сообщили, что ситуация с оказанием помощи детям взята на контроль.

- В связи с публикациями в СМИ и социальных сетях об увольнении сотрудников анастезиолого-реанимационного отделения для детей ГАУЗ «Кузбасская областная клиническая больница им. С. В. Беляева», Министерством здравоохранения Кузбасса взято на контроль оказание медицинской помощи детям по профилю анастезиология-реаниматология в соответствии с маршрутизацией, утвержденной приказами Минздрава Кузбасса и ранее департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, - сообщили в ведомстве.