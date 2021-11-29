Губернатор Кузбасса отказался принять объяснения «однодневного» мэра Прокопьевска

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Вячеслав Старченко, уволенный после появления в социальных сетях видео банкета с участием городских чиновников и депутатов по случаю его назначения на должность градоначальника, хотел встретиться и объясниться с Сергеем Цивилевым.

Однако губернатор такой встречи не захотел. Об этом он сообщил в прямом эфире YouTube-канала «Соловьев.Live»:

- Других вариантов нет. Даже не хочу этого касаться. Мы вместе работать не будем. Мне не интересны объяснения на эту тему.

Напомним, что горсовет Прокопьевска избрал нового мэра 12 ноября, а в должность Старченко торжественно вступил 25 ноября. В этот же день на шахте «Листвяжная» произошел взрыв газо-метановой смеси, в результате ЧП погибли 46 шахтеров и 5 горноспасателей, более шестидесяти человек были госпитализированы. И в этот же день в Прокопьевске проходил банкет - его некоторые мгновения и были выложены в сеть на следующий день. Возмутившийся «отмечанием назначения» губернатор тут же отправил мэра в отставку.

Далее Вячеслава Старченко и засветившуюся на видео спикера прокопьевского горсовета Наталью Бурдину оперативно исключили из партии «Единая Россия».

Сам экс-мэр заявлял, что видео является фейковым, и что его не было на банкете.