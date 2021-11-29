Кемеровские спасатели помогли 90-летним горожанкам

Фото: пресс-служба администрации Кемерова

В один день в службу спасения за помощью обратились родственники двух пожилых жительниц областного центра, переставших выходить на связь.

К кемеровчанке 1931 года рождения, проживающей на бульваре Строителей, пришли гости, но попасть в квартиру не смогли - дверь была заперта на щеколду. На телефонные звонки и стук в дверь пенсионерка не реагировала. Специалисты службы спасения оперативно отреагировали на просьбу помочь - открыли дверь. Хозяйка квартиры лежала на полу без сознания, ее госпитализировали.

Помощь врачей потребовалась и в доме по проспекту Кузнецкому, куда 90–летнюю бабушку пришла внучка. Дверь также оказалась закрыта изнутри, а из квартиры доносились крики о помощи. Прибывшие спасатели обнаружили пенсионерку лежащей на полу - она жаловалась на боли в ногах. Хозяйка рассказала, что потеряла равновесие и упала, а самостоятельно встать уже не смогла.

Как уточнили в пресс-службе администрации города Кемерово, с начала нынешнего спасатели выезжали на 3264 обращения. При этом их помощь помогла сохранить жизнь более 340 горожанам.