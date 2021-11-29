В Кузбассе организована мобильная приемная прокурора области

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Ее открыли по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова в связи с трагедией на шахте «Листвяжной».

Цель – прием жителей региона, которые готовы поделиться информацией по вопросам нарушений правил промышленной безопасности и охраны труда на угледобывающих предприятиях.

К прокурорам можно будет попасть в прокуратурах Анжеро-Судженска, Белова, Березовского, Гурьевска, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска, Междуреченска, Мысков, Новокузнецка, Осинников, Прокопьевска, а также Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого и Прокопьевского районов.

Телефоны и адреса прокуратур размещены на официальном сайте прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса в разделе «О прокуратуре - Структура».

Те, кто не сможет или не захочет прийти на личный прием, могут направить обращение через официальный сайт прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса в разделе «Обращение в прокуратуру».

Кроме того, как уточнили в пресс-службе ведомства, информация с номерами телефонов «горячих линий» прокуратуры Кемеровской области - Кузбасса и Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли дополнительно будет в течение ближайших суток размещена на всех угледобывающих предприятиях, работающих на территории региона.