В Кузбассе задержали елочного браконьера

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Теперь нарушителю закона грозит штраф до 3 миллионов рублей или до 10 лет тюрьмы.

В ходе операции «Ель» в Промышленновском лесничестве с поличным лесничие и полицейские задержали очередного «черного» лесоруба. Злоумышленник успел срубить шесть хвойных деревьев, чем нанес на 60,9 тысячи рублей ущерба лесу.

Браконьер попался прямо в процессе незаконной заготовки новогодних елей. Как уточнили в областном департаменте лесного комплекса, теперь помимо возмещения ущерба ему грозит уголовная ответственность по ч. 4 статьи 261«Незаконная рубка лесных насаждений». Она предусматривает штраф в размере от одного до трех миллионов рублей или лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.