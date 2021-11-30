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Происшествия30 ноября 2021 6:54

Власти Кузбасса сообщили причины введения режима ЧС после аварии на «Листвяжной»

По его словам, население области введение никак не коснется
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Власти Кузбасса сообщили причины введения режима ЧС после аварии на «Листвяжной».

Власти Кузбасса сообщили причины введения режима ЧС после аварии на «Листвяжной».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса Петр Яцухно рассказал о причинах введения режима ЧС в регионе. По его словам, население области введение никак не коснется.

Он отметил, режим ЧС вводится для органов управления, сил и средств на территории региона. Для того чтобы можно было быстро привлечь силы и средства любого муниципалитета на помощь в зону ЧС.

- Чрезвычайная ситуация регионального характера вводится, если на территории погибших и пострадавших от 50 до 500 человек, ущерб составляет более 1,2 миллиарда рублей. Зона чрезвычайной ситуации у нас ограничена территорией шахты «Листвяжная». Туда запрещен доступ посторонним лицам для того, чтобы они не мешали работать, - рассказал Петр Яцухно.

Напомним, что более половины пострадавших на шахте «Листвяжная» выписали из больниц Кузбасса. Больничные стены покинули шахтеры и горноспасатели, чье состояние не вызывает опасения медиков.