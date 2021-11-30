Власти Кузбасса сообщили причины введения режима ЧС после аварии на «Листвяжной».

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Кузбасса Петр Яцухно рассказал о причинах введения режима ЧС в регионе. По его словам, население области введение никак не коснется.

Он отметил, режим ЧС вводится для органов управления, сил и средств на территории региона. Для того чтобы можно было быстро привлечь силы и средства любого муниципалитета на помощь в зону ЧС.

- Чрезвычайная ситуация регионального характера вводится, если на территории погибших и пострадавших от 50 до 500 человек, ущерб составляет более 1,2 миллиарда рублей. Зона чрезвычайной ситуации у нас ограничена территорией шахты «Листвяжная». Туда запрещен доступ посторонним лицам для того, чтобы они не мешали работать, - рассказал Петр Яцухно.

Напомним, что более половины пострадавших на шахте «Листвяжная» выписали из больниц Кузбасса. Больничные стены покинули шахтеры и горноспасатели, чье состояние не вызывает опасения медиков.