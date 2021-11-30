Более половины пострадавших на шахте «Листвяжная» 25 ноября 2021 года выписали из больниц Кузбасса

Еще половина пострадавших находятся в больницах. Фото: Светличный Вячеслав.

Более половины пострадавших во время аварии на шахте «Листвяжная», выписали из больниц Кузбасса. По состоянию на 12.00 по местному времени 30 ноября еще 27 пострадавших находятся в стационарах региона, один из них в тяжелом состоянии, пять в состоянии средней тяжести, 21 в удовлетворительном состоянии. Также 49 пациентов наблюдаются амбулаторно. Сегодня, 30 ноября к выписке готовятся 11 человек.

- Наши врачи сделали все возможное, чтобы они поскорее вернулись домой. Шахтеры и горноспасатели прошли у нас курс лечения в отделении острых отравлений и продолжат наблюдение у врачей на амбулаторном этапе по месту жительства,- рассказали в Instagram-аккуанте Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского.

Родственникам погибших уже выплачивают компенсации. По данным АПК, на данный момент родственникам погибших и пострадавших перечислено более 100 миллионов рублей. Две семьи на данный момент отказались от денежных выплат до тех пор, пока не будут до конца уверены в смерти мужчин.

Напомним, что в Кузбассе 25 ноября после задымления на шахте «Листвяжная» погибло 46 горняков и пять спасателей. Ранее звено горноспасателей проводили спасательную операцию на дальнем рубеже и перестало выходить на связь. По последним данным, на момент аварии в шахте находились 285 горнорабочих, на поверхность вышли 239 человек.

Кроме того, задержаны три человека после ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Речь идет о директоре шахты, первом заместителе директора и начальнике участка. Отметим, что Следком Кузбасса возбудил уголовное дело после ЧП. Также после аварии на шахте в Кузбассе возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Вероятной причиной ЧП на кузбасской шахте «Листвяжная» стал взрыв метано-воздушной смеси.