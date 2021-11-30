Две семьи погибших на «Листвяжной» отказались от денежных выплат

Фото: пресс-служба АПК

Семьи двух шахтеров, которые числятся погибшими на «Листвяжной», отказались от денежных выплат до тех пор, пока не будут до конца уверены в смерти мужчин. Об этом сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Выплаты из областного бюджета и муниципалитетов идут. Мы сегодня закончим все выплаты, за исключением двух семей. Две семьи отказались получать выплаты, пока их родной человек не будет поднят на поверхность. Мы должны с уважением относиться к такому решению, поэтому не настаиваем. В любую минуту этим оставшимся двум семьям деньги вручим, - сказал губернатор.

Напомним, что выплаты из областного и муниципальных бюджетов, а также от предприятия уже начались. По данным АПК, на данный момент семьям погибших и пострадавших перечислено более 100 млн рублей.

Сегодня, 30 ноября, губернатор Кузбасса проведет личный прием родственников горняков. С каждой семьей будут разговаривать индивидуально, чтобы учесть все просьбы и проблемы.

- У меня теперь здесь рабочий кабинет и в администрации города Белово. Я буду работать здесь точно, пока мы не закончим все горно-спасательные работы и не определимся с судьбой каждого человека, который числится пропавшим без вести, - сказал губернатор.

По последним данным, в шахте работает 6 отделений ВГСЧ. Из нее продолжается откачка воды. На поверхности бурят 3 технологические скважины для анализа обстановки в удаленных участках шахты и создания условий для продолжения поисковой операции.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали более 90 человек, из них двое в тяжелом состоянии.