Кузбассовцы смогут присоединиться к онлайн-акции в память о погибших на «Листвяжной»

Фото: Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса

3 декабря в Кузбассе пройдет онлайн-акция «Светлая память в наших сердцах» в память о горняках и спасателях, погибших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщило Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса на своей официальной странице в Instagram.

В рамках акции пользователи разместят в своих аккаунтах в социальных сетях изображение монумента Эрнста Неизвестного «Память шахтерам Кузбасса» с пульсирующем сердцем под хештегом #Кузбасс.Памятьвнаших_сердцах. Этот монумент был открыт в Кемерове в 2003 году, и посвящен он погибшим горнякам.

- Приглашаем присоединиться к акции всех неравнодушных жителей региона и отдать дань памяти погибшим землякам! – сказано в сообщении.

Напомним, что 3 декабря, траурные церемонии пройдут в городах и районах Кузбасса. Состоится возложение цветов, а в храмах пройдут литургии по погибшим.

Взрыв на шахте «Листвяжная» в Беловском районе произошел утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, местонахождение 20 из них еще не установлено. На шахте круглосуточно ведутся поисково-спасательные работы, однако газовая атмосфера и риск повторного взрыва не позволяют продолжить разведку.