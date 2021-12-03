Сергей Цивилев возложил цветы в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Фото: Instagram Сергея Цивилева

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев возложил цветы в поселке Грамотеино на Аллее шахтерской славы в память о погибших на шахте «Листвяжная». Об этом сообщает его официальный телеграм-канал.

Траурная церемония состоялась сегодня в 8.21 — ровно в то время, когда 9 дней назад на шахте «Листвяжная» произошел взрыв. Отдать память горнякам и спасателям к мемориалу спасателям ВГСЧ, погибшим в 2000 году при ликвидации последствий аварии на шахте «Комсомолец» пришли также жители поселка.

Возложения цветов прошли сегодня по всему Кузбассу. После этого в храмах начались панихиды по погибшим.

Напомним, что почтить память погибших можно, присоединившись также к онлайн-акции «Светлая память в наших сердцах».

В результате взрыва на шахте "Листвяжная" 25 ноября погиб 51 человек. «Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким погибших, и вспоминает всех, кто не вернулся из шахты.