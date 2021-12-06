В МЧС рассказали о ходе работ на шахте «Листвяжная»

Архив "КП"

Сегодня на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв, спасатели планируют разведать ранее необследованные горные выработки, всего планируется пройти более 2,5 км. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

- За прошедшие сутки специалистами ВГСЧ МЧС России в рамках выполнения мероприятий по проветриванию аварийного участка шахты возведено 18 вентиляционных перемычек, восстановлено 6 вентиляционных сооружений. Вентилятор главного проветривания переведён в нормальный режим проветривания аварийной выработки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Работы по ликвидации последствий аварии на шахте ведутся круглосуточно. В смену работает три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. В настоящий момент под землей остаются 15 человек.