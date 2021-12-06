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Общество6 декабря 2021 3:47

В МЧС рассказали о ходе работ на шахте «Листвяжная»

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Архив "КП"

Архив "КП"

Сегодня на шахте «Листвяжная», где 25 ноября произошел взрыв, спасатели планируют разведать ранее необследованные горные выработки, всего планируется пройти более 2,5 км. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

- За прошедшие сутки специалистами ВГСЧ МЧС России в рамках выполнения мероприятий по проветриванию аварийного участка шахты возведено 18 вентиляционных перемычек, восстановлено 6 вентиляционных сооружений. Вентилятор главного проветривания переведён в нормальный режим проветривания аварийной выработки, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Работы по ликвидации последствий аварии на шахте ведутся круглосуточно. В смену работает три отделения ВГСЧ, также привлечены члены вспомогательной горноспасательной команды шахты. В настоящий момент под землей остаются 15 человек.