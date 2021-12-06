В Кузбассе после смерти рабочего на угольном разрезе возбудили уголовное дело

В Кузбассе после гибели 40-летнего машиниста экскаватора на территории Кедровского угольного разреза возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ по Кемеровской области.

Трагический случай произошел 4 декабря. По версии следствия, рабочий занимался подготовкой к ремонту крепления низковольтного токоприемника к высоковольтному, и его поразило электричеством около 6 000 вольт. На место прибыли медики скорой помощи, однако мужчина уже был мертв.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека. Следователи изучат должностные инструкции, определят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли требования по технике безопасности при выполнении работ.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.