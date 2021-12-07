В Кемерове автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе. Фото: ВКонтакте/auto_42.

В Кемерове в 7.46 в районе здания № 59А на проспекте Шахтеров автомобиль сбил девочку. Видео с места ДТП опубликовано в соцсетях. Подробности произошедшего сообщили в городском отделе ГИБДД.

Так водитель автомобиля Kia Rio двигался по проспекту Шахтеров в сторону улицы Цимлянской и наехал на девочку2006 года рождения, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Отметим, что юную кемеровчанку доставили с травмами в больницу.

Напомним, что в начале декабря в Кемерове 14-летняя школьница попала под колеса иномарки на улице Институтской. Медики отвезли подростка в больницу, сейчас девочка находится на стационарном лечении.